Der SPD-Politiker sprach sich weiterhin gegen die Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung aus. Es gebe Grundsätze des deutschen Berufsbeamtentums, die man nur durch eine Verfassungsänderung streichen könne, sagte Scholz. Zudem erfordere dies eine riesige Umstellungszeit. "Also man kann sagen, das wäre über viele Jahrzehnte eine finanzielle und fiskalische Katastrophe", so Scholz weiter.