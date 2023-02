In der Lieferdienst-Branche scheint immerhin der erste Punkt nicht mehr notwendig zu sein. So schreibt der Lieferdienst Wolt, alle 5.000 Mitarbeitenden in Deutschland seien schon jetzt fest angestellt und auch das Unternehmen Lieferando teilt schriftlich mit: "Lieferando beschäftigt alle seine Fahrer und Fahrerinnen in einer regulären und unbefristeten Direktanstellung inklusive aller Versicherungen und Sozialleistungen und arbeitet weder mit Subunternehmern noch Selbstständigen."