Es war eine Anfrage des Bündnis Sarah Wagenknecht an den Bundestag zu dem Umfang von Beförderungen und den dadurch entstandenen Kosten, die das sogenannte Phänomen "Operation Abendsonne" aufdecken sollte.

Dieser geheimnisvolle Begriff beschreibt die Auffälligkeit, dass kurz vor Ende einer Legislaturperiode besonders viele Beamtinnen und Beamte befördert würden. Einige vermuten hierhinter eine Strategie Parteigenossinnen und -genossen in wichtigen Positionen in den Ministerien zu verankern, um die Ministerien auch in der kommenden Legislatur beeinflussen zu können.