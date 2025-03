Momentan stehe man bei den Planungen erst am Anfang, sagt der Präsident des Thüringischen Landkreistages, Christian Herrgott: "Wir befinden uns jetzt noch in einer sehr frühen Phase, das heißt, es ist im Moment eine Aufnahme von Daten: Was gibt es an kritischer Infrastruktur, was sind Verkehrswege, Ausweichverkehrswege, was gibt es an Rasträumen, was gibt es an besonders schützenswerten Einrichtungen?"



Das werde alles aufgenommen, die Talsperren, die Autobahnen oder auch Unternehmen von besonderer Relevanz. Dazu gehörten zum Beispiel Umspannwerke oder Wasserversorgungsbetriebe, sagt Herrgott. Es geht um Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur, die im Angriffsfall vorrangig geschützt werden müssen.