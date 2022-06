Sie sprach sich stattdessen für eine vereinfachte Regelung analog zur Behandlung von Bundeswehr-Soldaten aus, die bei Auslandseinsätzen körperlich oder psychisch zu Schaden kamen. Damit würden unnötige Bürokratiekosten gespart und das Vertrauen der Opfer in den Rechtsstaat gestärkt.

Zupke übt zudem Kritik an westlichen Konzernen, die früher Waren aus Zwangsarbeit in DDR-Gefängnissen bezogen. Zupke sagte: "Es beschämt mich zutiefst, dass im Gegensatz zum schwedischen Möbelkonzern Ikea bis heute keines der größeren westdeutschen Unternehmen, die von Zwangsarbeit profitiert haben, sich dazu bereit erklärt hat, sich an der Unterstützung der Opfer zu beteiligen".