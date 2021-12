Seit 2019 können auch Menschen Opferrente beantragen, die als Heimkinder in Jugendwerkhöfen, Spezialkinderheimen oder rechtsstaatswidrig in der Psychiatrie untergebracht waren. 495.000 Kinder durchliefen das DDR-Heimsystem, davon waren bis zu 135.000 in Spezialheimen. Ein großer Anteil von ihnen könnte anspruchsberechtigt sein.

Doch gerade diese Menschen hätten Probleme, überhaupt rehabilitiert zu werden, so Maximilian Heidrich. "Weil es eine Aufbewahrungsfrist von Heimunterlagen schon zu DDR-Zeiten gab. Wir hatten das hier in Sachsen durch Hochwasser, dass auch Unterlagen weggekommen sind. Also ich hab da Betroffene, die in den fünfziger, sechziger Jahren in einem Heim waren und da gibt's einfach keinen Hinweis mehr."