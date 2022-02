Frühestens Ende 2022 Umsetzung von Organspenderegister verzögert sich

Hauptinhalt

In Deutschland werden zu wenig Organe gespendet. Vor zwei Jahren wurde darüber viel diskutiert. Vom Bundestag beschlossen wurde dann das "Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende". Demnach soll man seine Organspendebereitschaft auch in Ausweisstellen erklären und in einem Organspenderegister eintragen lassen können. In Kraft tritt das neue Gesetz zum 1. März. Doch die Umsetzung läuft schleppend.