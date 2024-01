"Egal, mit welcher Lösung – es müsse mehr informiert werden", sagt Kuge. Die Spendenbereitschaft sei in Sachsen zwar nahezu konstant, aber auf einem ganz ganz niedrigen Niveau. "Über den Tod möchte niemand sprechen und so wird es auch bei der Organspende sein", sagt sie. Viele Menschen hätten auch Angst davor. "Man hört ja "Organhandel" oder es gibt ganz verrückte Filme darüber. Ich denke da ist es wichtig, in den Familien und im Freundeskreis darüber zu sprechen und die Krankenkassen nochmal in die Pflicht zu nehmen, ihre Versicherten aufzuklären."