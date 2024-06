Im Ringen um mehr Organspenden in Deutschland startet eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten am Montag einen neuen Anlauf. Die Parlamentarier wollen am Vormittag eine neue Initiative zur Reform der Spendenregeln vorstellen. Kern ist die Einführung einer Widerspruchsregelung. Das bedeutet, dass jeder als Organspender gilt, solange er oder sie nicht aktiv widerspricht.