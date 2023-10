Nach Ansicht des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der aktuell den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost innehat, ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung schon seit etwa zehn Jahren das Ministerium für den Aufbau Ost. "Die neuen Bundesländer sind der modernere Teil Deutschlands (..) Man sieht hier, was alles möglich ist." In Ostdeutschland sei "Lust auf Zukunft" vorhanden. Wenn man Wohlstand erhalten wolle, müsse man in die Wissenschaft investieren.