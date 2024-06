Gerade im Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg muss es nun schnell gehen, wenn die regierenden Parteien weiterhin in politischer Verantwortung bleiben wollen. Doch auf die Nachfrage, was schnelle Lösungen sein könnten, erwidert Bundeskanzler Olaf Scholz, die Bürgerinnen und Bürger wüssten zu unterscheiden, ob es bei einer Wahl um Bürgermeister, Ministerpräsident oder Bundeskanzler gehe. Das führe zu unterschiedlichen Abwägungen.

Scholz: Ostdeutsche Wirtschaft hat profitiert

Der Bundeskanzler will derweil mit einer guten Politik vorangehen. So zum Beispiel in der Energiepolitik. "Wir werden alles dafür tun, dass Deutschland eine sichere und bezahlbare Energieversorgung hat", sagt Scholz. Mit dem im Osten so erfolgreichen Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie dem weiteren Ausbau der Stromnetze werde das auch gelingen, betont er. Davon sollen schließlich Bürger wie Unternehmen profitieren. Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Auf die Unternehmen kommt Scholz auch noch mal gesondert zu sprechen. Ostdeutschland sei die Region, die am meisten profitiert habe von vielen Investitionen und Veränderungen. So sei Arbeitslosigkeit mittlerweile kein Thema mehr. Stattdessen würde es eher dazu kommen, dass Arbeitskräfte fehlten. Was auch an der Demografie und der Abwanderung in den Westen des Landes liegt. Der Weg, gleichwertige Einkommens- und Lohnverhältnisse herzustellen, sei indes noch zu gehen. Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten würden engagiert daran arbeiten, so Scholz.

Krankenhausreform: Standorte sollen bleiben