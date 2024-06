"Es hilft sicher, wenn die 20 Prozent derer, die in NRW leben und noch nie im Osten war, auch mal vorbeikommen", sagte Schneider. Austauschfahrten zu organisieren, greife aber zu kurz. Es gelte, die Freiheit, die sich die Menschen in Ostdeutschland vor 35 Jahren erkämpft haben, zu verteidigen. Das werde ein ganz zentraler Punkt bei den Landtagswahlen werden, betonte er. "Und das müssen wir schon selbst in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg lösen."