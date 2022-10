Diesen positiven Blick versucht auch Matthias Platzeck zu vermitteln. Brandenburgs Ex-Ministerpräsident sagt, die Wendeerfahrung sei doch etwas, was bei künftigen Veränderungen helfen könne: "Die Digitalisierung, die uns bevorsteht, wird die Arbeitswelt komplett verändern. Es wird nichts mehr mit der Arbeitswelt von Heute zu tun haben." Oder das, was man Bewältigung des Klimawandels nenne, werde die Strukturen in diesem Land verändern.

Bildrechte: dpa

Gunter Erfurt gehört zur zweiten Gruppe. Der Unternehmer baut für die Firma Meyer Burger die totgesagte Solarindustrie in Sachsen und Sachsen-Anhalt wieder auf. Er erlebe in Ostdeutschland schon einen sehr tief sitzenden Pragmatismus.



"Also das berühmte sächsische 'Muss ja', das klingt vielleicht manchmal ein bisschen pessimistisch. Aber da steckt auch viel Energie drin", sagt Erfurt. "Es wird eben auch nicht so lange diskutiert. Wenn eine Sache so ist, wie sie ist – vielleicht auch anerkannt wird, dass es keinen anderen Weg gibt – dann legen die Leute einfach los. Dann kommt Erfindergeist zusammen, vielleicht auch ein bisschen Bescheidenheit in den Dingen. Und dann kann das wirklich zu etwas sehr Großem werden."