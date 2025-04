Bildrechte: picture alliance/dpa/Jens Kalaene

Ostministerkonferenz Ostländer fordern ein Fünftel der Ministerposten in Bundesregierung

03. April 2025, 17:27 Uhr

Die Ost-Ministerpräsidenten fordern ein Fünftel der Ministerposten in der neuen Bundesregierung für Ostdeutsche. Das Amt des Ostbeauftragten solle zudem aufgewertet werden. Auf einem Treffen in Berlin stellten die Regierungschefs aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen weitere Forderungen an den Bund.