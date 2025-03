Bildrechte: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Kabinett Merz Ost-Politiker wünschen sich Ostdeutsche in neuer Bundesregierung

30. März 2025, 05:00 Uhr

Knapp jeder sechste Deutsche lebt in den neuen Bundesländern. Doch wie viele Politiker aus dem Osten werden in einer neuen Bundesregierung etwas zu entscheiden haben? Politiker von CDU und SPD in Sachsen und Sachsen-Anhalt hoffen, dass Vertreter aus dem Osten berücksichtigt werden.