"Nur weil man 35 Jahre – unhöflich gesagt – Geld in den Osten gekippt hat, ist damit eine Entwicklung nicht abgeschlossen", sagt die CDU-Bundestagsabgeordnete Seitz. Es fehle an Verständnis für die Menschen im Osten. Diese hätten ganz andere Biografien als die, die nach 1990 sofort in den Westen rübergegangen sind. "Ich hoffe, dass wir dafür endlich eine Anerkennung schaffen."

CDU im Osten: Die Lücke des Friedrich Merz

Wurst, Schnitzel oder Keule – Fleisch zu verarbeiten, das war für Seitz jahrzehntelang Alltag. In der Politik war sie bisher noch nicht vertreten, engagierte sich aber in verschiedenen Lobbyorganisationen. Dass die CDU im Osten an Stimmen verloren hat, liegt aus ihrer Sicht auch an der Parteiführung: "Aus irgendeinem Grund bekommt Friedrich Merz hier im Osten keinen Fuß auf den Boden."

Die Lücke, die der CDU-Chef und Kanzlerkandidat lasse, müssten nun die ostdeutschen Abgeordneten füllen. "Ich glaube, bei Politik geht es ganz, ganz viel um Vertrauen und Planungssicherheit", sagt Seitz. "Auch um Zutrauen, dass man den Menschen bestärkt in dem, was er tut."

Ostdeutsche Abgeordnete im Bundestag – fast die Hälfte kommt von der AfD