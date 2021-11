Respekt – damit hat die SPD auf den Wahlplakaten geworben und damit konnte Kanzlerkandidat Olaf Scholz gerade im Osten punkten, ist Martin Dulig überzeugt. Er ist der Ostbeauftragte der SPD.

Martin Dulig. Bildrechte: dpa "Wir wollen natürlich, dass der Mindestlohn gleich als Erstes erhöht wird, denn das trifft in Ostdeutschland die meisten Menschen, weil wir nach wie vor zu geringe Löhne haben. Damit sichern wir auch die Renten ab. Auch das ist eine Zusage, die wir gerade aus dem Osten haben wollen", sagt Dulig. Diese Themen konnte er selbst bei den Koalitionsverhandlungen in der Arbeitsgruppe Rente und Sozialstaat einbringen.

Zweifel an vollzogenem Strukturwandel bis 2030

Als sächsischer Wirtschaftsminister kennt Dulig auch eine große Sorge in Ostdeutschland: Ein früherer Kohleausstieg, der die ohnehin schwächere Wirtschaft treffen könnte. "Wir müssen den Menschen in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier natürlich die Sicherheit geben – sollte der Ausstieg eher sein – dass der Strukturwandel auch so vollzogen ist, dass zu diesem Zeitpunkt ausreichend Arbeitsplätze für die Kumpel vorhanden sind", erklärt Dulig.

Jana Schimke. Bildrechte: mdr/rbb/Hoferichter&Jacobs, honorarfrei Jana Schimke, CDU-Abgeordnete aus Brandenburg, kann sich das nicht vorstellen. Sie glaubt, dass das in der Kürze der Zeit nicht zu schaffen ist. Im Sondierungspapier stand der Kohleausstieg idealerweise schon für 2030 auf dem Plan. Der Strukturwandel brauche mehr Zeit, sagt Jana Schimke: "2038 ist das Datum, das vereinbart und verabredet wurde. Meine Forderung ist, dass das tatsächlich auch eingehalten wird." Die Zeit müsste dann genutzt werden, ländliche Regionen für Unternehmen attraktiv zu machen – mit schnellem Internet und guter Straßen- und Schienenanbindung.

Vorsprung für Ostdeutschland bei klimaneutraler Wirtschaft

Steffi Lemke. Bildrechte: dpa Die Grünen-Politikerin Steffi Lemke aus Sachsen-Anhalt will das auch, aber trotzdem früher weg von der Kohle: "Beim Kohleausstieg ist aus meiner Sicht nicht die Frage an allererster Stelle, ob es für die Ostdeutschen in den Strukturwandelregionen gut ist. Wir brauchen den früheren Kohleausstieg, um die Klimakatastrophe zu bekämpfen." Es dürfe jedoch nicht wieder zu Brüchen kommen wie in den 90er-Jahren, das müsse der Staat finanziell und strukturell abfedern.