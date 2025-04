"Die Dinge, die wir im Osten sehen, vor den Herausforderungen stehen wir in den nächsten zehn Jahren in ganz Deutschland", so Voigt. Dazu zähle der demografische Wandel und die Sicherstellung medizinischer Versorgung sowie die wirtschaftliche Dynamik.



"Für uns ist ganz wichtig, dass wir auch in 20 Minuten beim Arzt oder bei der Apotheke sein können und diesen Strukturwandel klug zu gestalten", erklärt Voigt. Der Osten könne bei diesen Fragen Vorreiter sein.