In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der sächsischen Linken-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel hieß es Mitte 2021, dass GKDZ befinde sich in der Aufbauphase und habe den Probe- und Wirkbetrieb noch nicht aufgenommen. Vom Thüringer Innenministerium hieß es Anfang 2022 in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD sogar, dass mit einer Aufnahme des Betriebs für alle Trägerländer nicht vor 2024 zu rechnen sei.



Doch wann geht es genau los? Vom Leiter des Abhörzentrums, Ulf Lehmann, heißt es auf MDR-Anfrage, dass als nächster Schritt der Aufbau des Telekommunikationsüberwachungssystems vorgesehen sei. Erst danach komme die Testphase. "Die weitere Zeitschiene hängt nicht unwesentlich von den aktuell schwer kalkulierbaren Lieferzeiten der benötigten Hardware ab", äußert sich Lehmann. Blick in einen Serverraum des Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums (GKDZ). Bis das Zentrum die Rechenzentren der Länder ablöst, wird es noch mindestens bis 2024 dauern. Bildrechte: dpa

Radikalisierung bei Demos

Neben dem Abhörzentrum soll es beim Ost-Innenministertreffen in Erfurt vor allem um mögliche Radikalisierungstendenzen bei den Protesten gegen die gestiegenen Energiepreise gehen. Es mobilisierten zuletzt zahlreiche Rechtsextreme für die Demonstrationen. Thüringens Innenminister Georg Maier sagte dem MDR, es sei eine Sondersituation in Ostdeutschland. Zahlreiche der Demonstrationen seien von Rechtsextremen unterwandert. Diese würden instrumentalisiert und man befürchte "eine weitere Entgrenzung" – bis hin zu Straftaten. "Darüber wollen wir uns austauschen", sagte Maier.

Innenminister wollen über Waldbrände sprechen

Auf der Tagesordnung steht auch das Thema Migration. Dabei könnten auch die jüngsten Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte bei Wismar und Bautzen eine Rolle spielen. Zudem soll es um Waldbrände gehen. In den vergangenen Jahren waren die ostdeutschen Länder immer wieder mit größeren Bränden konfrontiert. Mit der Verschärfung des Klimawandels rechnen Expertinnen und Experten in den kommenden Jahren global mit einer Zunahme von Bränden.