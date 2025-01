Im bereits als beschlossen geltenden Wahlprogramm von CDU und CSU kommen "die Ostdeutschen" genau ein Mal vor, in der Einleitung und einer Aufzählung, worauf man in Deutschland stolz sein könne: "Wiederaufbau, Wirtschaftswunder und Weltmeistertitel, Westbindung, Friedliche Revolution, Wiedervereinigung und Aufbauleistung der Ostdeutschen" und so weiter.

Dass Ostdeutschland sonst als eigenes Thema auf 81 Seiten nicht auftaucht, bedeutet zwar nicht, dass die Union gar keine auch für den Osten relevanten Themen darin hätte. Sie sind aber nicht gesondert adressiert, was sich auch noch ändern könnte. Das Programm gilt zwar als fertig. Gleichwohl trifft sich die CDU am 3. Februar zum Bundesparteitag in Berlin und die CSU zu einem kleineren in Nürnberg am 8. Februar – das Thema: Bundestagswahl.