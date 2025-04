Hierzulande gibt es größere Staugefahr auf der Autobahn 4 zwischen Chemnitz und Görlitz sowie auf der Autobahn 2 zwischen Braunschweig und Magdeburg. Nach Angaben aus dem MDR-JUMP-Verkehrszentrum staut es sich auf der A4 derzeit häufiger zwischen dem Dreieck Dresden-West und Nossen. Grund ist eine Baustelle. Auf der A2 dauert es demnach auch an normalen Tagen zwischen Eilsleben und Helmstedt häufig länger.

Ausweichen nicht immer gute Lösung

Daneben sehen die MDR-Verkehrsexperten regelmäßig Staus auf der A9 zwischen Vockerode und Köselitz sowie auf der A71 zwischen dem Dreieck Südharz und Kölleda in Thüringen. Aktuelle Staumeldungen in Echtzeit gibt es hier: www.mdr.de/verkehr. Eng wird es an Baustellen und Autobahnkreuzen wie dem Dreieck Dresden (A4/A13) und dem Kreuz Chemnitz (A4/A72). Ausweichen ist laut ADAC oft keine Lösung. Auf Landstraßen drohten schnell Überlastungen, vor allem wenn auch der Schwerlastverkehr ausweicht.

Bildrechte: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer Auch im nahen Ausland erwartet der ADAC verschiedene Staus. Die Brennerautobahn in Österreich ist demnach wegen einer Brückensanierung nur teilweise befahrbar. Auf der tschechischen Autobahn D8 sorgen Tunnelarbeiten nahe der Grenze für Staugefahr. An allen deutschen Grenzen finden außerdem stichprobenartige Einreisekontrollen statt.



Am Karfreitag und Ostersonntag wird dann wieder mit ruhigerem Verkehr gerechnet, aber mit Ausflugsverkehr etwa in Richtung Lausitz. Am Ostermontag setzt dann die Rückreisewelle ein – auch aus Polen in Richtung Westen.

Spritpreise vor Ostern wieder höher

Wie der ADAC weiter mitteilte, sind vor Ostern auch die Diesel- und Benzinpreise wieder gestiegen. Tanken sei derzeit in Bayern und Sachsen am teuersten. Habe Bayern noch im März preislich doch eher im Mittelfeld der Bundesländer gelegen, sei Diesel dort nun am teuersten und E-10-Benzin am dritt-teuersten. Autofahrer in Sachsen seien mit dem teuersten E10 und dem zweit-teuersten Diesel noch etwas stärker betroffen, dies allerdings schon länger. Besonders billig sei Kraftstoff derzeit in Berlin, Bremen und Hamburg sowie in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.