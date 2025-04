Eng ist es an Baustellen und Autobahnkreuzen wie dem Dreieck Dresden (A4/A13) und dem Kreuz Chemnitz (A4/A72). Ausweichen ist laut ADAC oft keine Lösung. Auf Landstraßen drohten schnell Überlastungen, vor allem wenn auch der Schwerlastverkehr ausweicht. Aktuelle Staumeldungen gibt es hier: www.mdr.de/verkehr . Am Ostermontag setzt dann die Rückreisewelle ein – auch aus Polen in Richtung Westen.

Wie der ADAC weiter mitteilte, sind vor Ostern auch die Diesel- und Benzinpreise wieder gestiegen. Tanken sei derzeit in Bayern und Sachsen am teuersten. Habe Bayern noch im März preislich eher im Mittelfeld der Bundesländer gelegen, sei Diesel dort nun am teuersten und E-10-Benzin am dritt-teuersten. Autofahrer in Sachsen seien mit dem teuersten E10 und dem zweit-teuersten Diesel noch etwas stärker betroffen, dies allerdings schon länger. Besonders billig sei Kraftstoff derzeit in Berlin, Bremen und Hamburg sowie in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.