Die Friedensbewegung hat eine positive Bilanz der diesjährigen Ostermärsche gezogen, die am Montag zu Ende gegangen sind. Nachdem wegen der Coronavirus-Pandemie 2020 fast nur online für Frieden demonstriert worden war, gab es in diesem Jahr an den Ostertagen bundesweit auch rund hundert Aktionen. Auch Sachsen war mit dabei. In Leipzig kamen am Sonnabend 50 Menschen auf dem Markt zusammen, in Chemnitz an Freitag etwa 100.