Die ostdeutschen Länder haben Forderungen an die künftige Koalition im Bund gestellt. In einer am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Erklärung verlangen die Ministerpräsidenten "eine angemessene Vertretung" der neuen Länder in der künftigen Bundesregierung.



"Ostdeutschland ist nach wie vor durch strukturelle Besonderheiten geprägt, die eine spezifische politische Antwort erfordern", heißt es in dem Positionspapier. Die Bundespolitik müsse die Realitäten in den Ländern und Kommunen wieder stärker berücksichtigen.