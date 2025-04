Allein in Deutschland haben nach Angaben des LKA Bayern 96 Durchsuchungen in 13 Bundesländern stattgefunden. Hier werde gegen 103 Tatverdächtige ermittelt. Durchsuchungen gab es demnach auch in Sachsen und Thüringen. In Sachsen wurden drei Objekte im Raum Zwickau sowie zwei im Raum Dresden durchsucht, wie das sächsische Landeskriminalamt auf Anfrage mitteilte. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben.