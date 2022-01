Streit mit den Grünen Palmer tritt in Tübingen als unabhängiger Kandidat an

Tübingens langjähriger Oberbürgermeister Boris Palmer will bei der OB-Wahl im Herbst als parteiloser Kandidat antreten. Wie der Grünen-Politiker auf seiner Homepage mitteilte, hätten ihn mehr als 800 Menschen in einem Aufruf unterstützt, erneut zu kandidieren. Eine ähnlich große Zahl habe eine Geldspende geleistet. So sei in nur einer Woche das nötige Budget für einen Wahlkampf zusammen gekommen.