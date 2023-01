In der Bundesregierung blockiert die SPD seit Monaten die mögliche Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine. SPD-Chefin Saskia Esken blieb am Mittwochmorgen bei der Zurückhaltung .

SPD-Chefin Saskia Esken. Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Auf die Frage, wann Deutschland Panzer des Typs Leopard 2 liefere, sagte sie RTL/ntv: "Wir haben die Ukraine von Anfang an mit Waffenlieferungen unterstützt, das werden wir auch künftig tun, solange wie es notwendig ist und eben auch entsprechend der militärischen Entwicklungen und entsprechend der Notwendigkeiten." Der Bundeskanzler sei "in engen Gesprächen mit den besonderen Partnern und Freunden", wiederholte Esken auf Nachfrage.



Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bekräftigte am Mittwoch weiterhin die Warnung vor "deutschen Alleingängen". Er sagte in Berlin: "Wir tun das, was der Ukraine hilft, was notwendig ist." Die Bundesregierung tue aber zugleich "alles, damit die Nato und Deutschland nicht in diesen Krieg verwickelt werden".