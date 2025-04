Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt bezeichnete Franziskus als Brückenbauer zwischen Kontinenten, Konfessionen und Kulturen. Der CDU-Politiker sagte in Erfurt, Franziskus habe die Weltkirche geprägt wie kaum ein anderer. Er sei ein "Hirte der Hoffnung" gewesen und habe mit seiner Demut, Klarheit und Liebe Millionen Menschen berührt. Voigt betonte, Papst Franziskus sei in einer Zeit der Umbrüche und Krisen eine "moralische Instanz" gewesen. Er habe sich an die Seite der Schwachen, der Vergessenen, der Suchenden gestellt. "Seine Worte hatten Gewicht – weil sie aus einem gelebten Glauben kamen."