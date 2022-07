Doch so ist die Definition der repräsentativen Demokratie nicht per se zu verstehen. Sie bezeichnet zunächst einmal eine Herrschaftsform, bei der nicht das Volk selbst politische Entscheidungen trifft, sondern gewählte Abgeordnete. Nur: Repräsentieren sie das Volk als Ganzes oder repräsentieren sie die einzelnen Bürger mit ihren unterschiedlichen Geschlechtern, Religionen, Wurzeln oder Interessen?

Da wird es kompliziert, erklärt André Brodocz, Professor für politische Theorie an der Uni Erfurt: "In unserer Verfassungsrechtsprechung ist es interessanterweise die erste Lesart. Das Volk ist als Ganzes etwas Eigenes, eine Einheit und offensichtlich zu unterscheiden von der Summe aller Bürgerinnen und Bürger, die sich in Gruppen wiederfinden. In der Demokratietheorie ist das sehr umstritten."