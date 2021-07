Keine Gebühren-Erhöhung Anwohnerparken wird in Mitteldeutschland vorerst nicht teurer

Berlin, Köln, Freiburg oder Tübingen: Sie alle wollen von Bewohnern künftig mehr Geld fürs Parken verlangen. In Tübingen sind die Pläne schon einigermaßen konkret. So könnten für Autos mit über 1.800 Kilo Gewicht bald 360 Euro Jahresgebühren anfallen, für leichtere Autos soll der Parkausweis die Hälfte kosten. Das wäre ein kräftiger Aufschlag, denn bislang kostet so ein Ausweis laut Straßenverkehrsgesetz maximal 30,70 Euro Verwaltungsgebühr im Jahr.

Halle rechnet nicht steigenden Preisen

Die Stadt Halle geht davon aus, dass Anwohner-Parken in Zukunft teurer wird. Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn In den mitteldeutschen Städten ist damit fürs Erste aber nicht zu rechnen. Dresden, Chemnitz, Erfurt oder Halle haben nach eigenen Angaben nicht vor, in nächster Zeit die Gebühren zu erhöhen. Mit Blick auf die Tübinger Pläne erklärt die Stadtverwaltung in Halle aber schriftlich, Das seien "durchaus diskussionswürdige Ideen, die in der Stadt aufmerksam verfolgt werden". Zudem sei es "unwahrscheinlich, dass die Preise dauerhaft konstant bleiben."

Ähnlich sieht man das in Erfurt. Aus dem Tiefbau- und Verkehrsamt der Stadt heißt es, die Gebührenhöhe von 30 Euro im Jahr sei mit Blick auf die zwingend erforderliche Verkehrswende zu gering.

Noch keine neue Gebühren-Festsetzung in Mitteldeutschland

Anders als Tübingen haben die mitteldeutschen Kommunen derzeit aber keine Handhabe. Nach einer Änderung im Straßenverkehrsgesetz im vergangenen Jahr können die Bundesländer zwar über die Festsetzung der Gebühren entscheiden und in einem zweiten Schritt die Kommunen dazu berechtigen. Während das in Baden-Württemberg schon geschehen ist, ist es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bislang aber ausgeblieben.

Sobald das passiert, wolle man sich in Erfurt diesem Thema widmen, erklärt die Stadtverwaltung. Von dort heißt es, es sei auch in der Vergangenheit nicht zu rechtfertigen gewesen, "dass die Inanspruchnahme öffentlichen Raums quasi kostenlos ist". Wenn sich in der Gesellschaft dieses Bewusstsein entwickele, entstünden große Potentiale "für Verbesserungen der Lebenssituation in unseren Städten".

Chemnitz will Anwohner-Parken nicht teurer machen

Einen anderen Ansatz verfolgt man in Chemnitz. Natürlich schaue man auf die Entwicklungen in anderen Städten, sagt der Abteilungsleiter der Verkehrsbehörde im Tiefbauamt der Stadt, Carsten Hemmerle. Die Situation der Anwohner stehe aber im Vordergrund. Für sie gebe es etwa in der Innenstadt zwar keine ausgewiesenen Parkbereiche mehr, für die inzwischen gebührenpflichtigen Plätze müssten sie aber bis auf die Kosten für den Parkausweis nichts zahlen.