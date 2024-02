In Leipzig könnte sich die Fraktion der Grünen im Stadtrat eine exakt berechnete Parkflächengebühr wie in Koblenz vorstellen. Die Leipziger Grünen wollen deshalb am Mittwoch ihren Antrag "Bewohnerparkgebühr nach Größe staffeln!" in den Stadtrat einbringen. Juristische Fehler, wie in der Vergangenheit in anderen Kommunen, sollen dabei vermeiden werden: Das Bundesverwaltungsgericht hatte Mitte vergangenen Jahres die Erhöhung der Parkgebühren in Freiburg im Breisgau wegen der rechtswidrigen Ungleichbehandlung für ungültig erklärt. "Die damit verbundenen starken Gebührensprünge bilden den je nach Fahrzeuglänge unterschiedlichen Vorteil nicht mehr angemessen ab. Im Extremfall kann ein Längenunterschied von 50 Zentimeter zu einer Verdoppelung der Gebühr führen", lautete die Begründung.