Nach AfD-Parteitag in Riesa Diese Rechte und Pflichten haben parlamentarische Beobachter auf Demonstrationen

16. Januar 2025, 05:00 Uhr

Bei der Großdemonstration gegen den AfD-Bundesparteitag am vergangenen Wochenende in Riesa kam es zwischen dem Linken-Politiker Nam Duy Nguyen und der Polizei zu einem Zwischenfall. Die Polizei habe ihm ins Gesicht geschlagen, sagt Nguyen – und das, obwohl er sich sichtbar als parlamentarischer Beobachter zu erkennen gegeben habe. Aber was bedeutet das überhaupt – parlamentarischer Beobachter? Ist das ein Sonderstatus, der besondere Privilegien mit sich bringt?