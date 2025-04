Anpacken vor Ort

Conny Hilser ist bislang "super zufrieden" mit ihrer Aufnahme in die Partei. Zwei Wochen nach ihrem Eintritt sei sie auf einem Treffen gewesen, habe die ersten Leute kennengelernt. Sie sei gleich mittendrin gewesen. "Da wurden sofort neue Ideen zusammengetragen. Es ist so eine richtige Anpackstimmung und viel Lust auch wirklich was zu bewegen und nicht nur zu reden." Inzwischen sei sie in ihrer Ortsgruppe angekommen und habe auch bereits am Kreisparteitag teilgenommen.

Besonders gut findet Hilser, sich konkret vor Ort engagieren zu können. Ihre Partei betreibe etwa eine Suppenküche in Borna. Wenn sie Zeit habe, komme sie zum Schnippeln und zum Verteilen. "Und das ist das, was ich so toll finde, dass es direkt losgehen kann und dass man direkt Menschen helfen kann, die jetzt nicht genug Geld haben, um immer ein gutes Essen auf dem Tisch zu haben."

Thüringer Grüne setzen auf Spitzenpolitiker und Bildungsangebote

Solche Aktionen wirken selbstverständlich in die Gesellschaft hinein – und sorgen auch für politischen Zulauf. Michael Kost, Landesgeschäftsführer der Grünen in Thüringen, betont deshalb die hohe Bedeutung der Mitglieder. "Wir können nur so stark wirken, wie wir letzten Endes auch Schultern haben, auf die wir die vor allen Dingen ja auch ehrenamtliche Arbeit verteilen können. Da sind wir über jede helfende Hand dankbar."

Auch in Kosts Verband nahm die Mitgliederzahl jüngst stark zu, von 1.350 Personen Anfang vergangenen Jahres auf derzeit rund 1.800. Um die Neuen zu integrieren, setzen die Thüringer Grünen im ersten Schritt ebenfalls auf ein persönliches Kennenlernen, digital und in Präsenz. Mitglieder könnten auch unmittelbar mit Spitzenpolitikern in Kontakt kommen, etwa der langjährigen Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt oder dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Heiko Knopf. Kost weist außerdem hin auf Mitwirkungsmöglichkeiten in Arbeitsgemeinschaften oder Bildungsangebote zu umweltpolitischen Themen. "Ich glaube, da wird auch jeder, der anpacken will, sein Betätigungsfeld finden", gibt er sich überzeugt.

Aktiv für Werte einstehen

Linken-Mitglied Conny Hilser treibt aktuell die feindliche Stimmung gegenüber Minderheiten und der aus ihrer Sicht zunehmende Rechtsextremismus um. Sie selbst sei belästigt worden, weil sie eine Regenbogenfahne am Rucksack hatte. Langfristig sorgt sie sich um den gesellschaftlichen Umgang mit ihrem Sohn, der eine Behinderung hat. Anderen rät sie deshalb ebenfalls dazu, sich den Eintritt in eine Partei zu trauen. "Es ist auf jeden Fall richtig, aktiv zu werden, für seine Werte einzustehen und eine gute Gemeinschaft zu fördern. Außerdem findet man auch viele Menschen, die das genauso sehen und auch etwas bewegen wollen und das ist ein super Gefühl."