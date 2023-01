Mit seiner Entscheidung gab das Gericht 216 Abgeordneten von Grünen, Linkspartei und FDP Recht, die damals in der Opposition waren. Diese hatten die Verfassungsmäßigkeit der Erhöhung in Karlsruhe überprüfen lassen. Auch wenn sie selbst genauso von der Erhöhung profitierten, hielten sie das satte Plus für unverhältnismäßig.

Nach dem Urteil erklärten mehrere Parteien, das unrechtmäßig erhaltene Geld problemlos zurückzahlen zu können. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte, seine Partei sei in den vergangenen Jahren so verfahren, als hätte es die Erhöhung nicht gegeben. Das Geld sei nicht ausgegeben worden, weil die SPD für "alle möglichen Ausgänge des Verfahrens" vorgesorgt habe. Ähnlich äußerten sich Vertreter von FDP, Linkspartei sowie der AfD.

So werden die Zuschüsse errechnet: Nach der nun für ungültig erklärten Parteienfinanzierung erhielten Parteien staatliche Zuschüsse in Form von 45 Cent (früher 38 Cent) für jeden Euro aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden sowie 83 bis 85 Cent (früher 70 Cent) für jede Stimme bei Wahlen. Allerdings darf die Gesamtsumme der Zuschüsse nicht größer sein als die Einnahmen der Partei.

Die AfD hatte kritisiert, die große Koalition aus CDU/CSU und SPD habe das Gesetz im Jahr 2018 in nur neun Tagen und damit in so kurzer Zeit beschlossen, dass keine Zeit für Oppositionsarbeit geblieben sei. Dem Antrag von Grünen, FDP und Linkspartei hatte sich die AfD zunächst nachträglich anschließen wollen, was diese aber ablehnten. Die AfD zog darum allein nach Karlsruhe.