Das Bundesverfassungsgericht hat eine Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung um 25 Millionen Euro für nichtig erklärt. Der 2018 von den Regierungsfraktionen im Bundestag beschlossene Anstieg auf damals 190 Millionen Euro pro Jahr sei verfassungswidrig, urteilte das höchste deutsche Gericht am Dienstag in Karlsruhe.

Wie die Vorsitzende Richterin Doris König erklärte, hat der Gesetzgeber die Höhe der Anhebung seinerzeit nicht ausreichend begründet. Nach dem Grundsatz der Staatsfreiheit der Parteien dürfe der Staat den Prozess der politischen Willensbildung nicht beeinflussen. König zufolge darf auch der Umfang der Staatsfinanzierung nicht immer weiter anschwellen. So könne eine "absolute Obergrenze für die staatliche Teilfinanzierung" verhindern, dass bei der Bevölkerung der Eindruck entstehe, die Parteien würden sich unangemessen aus öffentlichen Kassen selbst bedienen.

Mit dem Urteil gilt dem Gericht zufolge wieder die alte Gesetzesgrundlage für die Parteienfinanzierung. Was das konkret für die schon ausgezahlten Gelder heißt, blieb zunächst offen.

Die damaligen Partei-Vertreter informieren über die Klage (Archivbild von 2018). Bildrechte: imago/Metodi Popow

Mit seiner Entscheidung gab das Gericht 216 Abgeordneten von Grünen, Linkspartei und FDP Recht, die damals in der Opposition waren. Diese hatten die Verfassungsmäßigkeit der Erhöhung in Karlsruhe überprüfen lassen. Auch wenn sie selbst genauso von der Erhöhung profitierten, hielten sie das satte Plus für unverhältnismäßig.