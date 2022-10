In Bonn hat am frühen Freitagabend der Bundesparteitag der Grünen begonnen. Der erste Präsenz-Parteitag der Partei seit Ausbruch der Corona-Pandemie steht im Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine – sowohl in innenpolitischen als auch in außenpolitischen Fragen. Zu einer möglichen Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke erklärte Co-Parteichefin Ricarda Lang bereits vor Beginn des Parteitags, der Kauf neuer Brennstäbe sei "die rote Linie". Dieser würde eine langfristige Investitionen in die Atomkraft bedeuten. "Das ist nicht der Weg in die Zukunft."