Nach dem sie am Dienstag die Kanzlerwahl in einem zweiten Wahlgang ermöglicht hat, hält die Linke den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU für überholt. Ko-Parteichefin Ines Schwerdtner sagte dazu in der ARD in den "Tagestehmen", dieser Beschluss sei "vollkommen aus der Zeit gefallen".