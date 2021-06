Die Co-Vorsitzende der Linke Susanne Hennig-Wellsow hat ihre Partei vor der Bundestagswahl zu Einigkeit und Optimismus aufgerufen. Auf dem virtuellen Parteitag sagte sie, die Linke werde nicht zu Boden gehen, weil sie zusammenhalte und in der Gesellschaft eine Aufgabe habe. Ohne die Partei würden Millionen Menschen in Deutschland weiter in Armut leben müssen.