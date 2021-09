Während sich Baerbock die Union nach der Wahl aber in der Opposition wünscht, könnte sie sich ein Bündnis aus ihrer Partei und der SPD aber vorstellen: "Vielleicht reicht es am Ende sogar für ein Zweier-Bündnis zwischen Grün und Rot".

Die FDP geht ohne feste Koalitionsaussage in die Bundestagswahl – allerdings zieht sie rote Linien für eine Regierungsbeteiligung. "Wir gehen als eigenständige Kraft in diese Wahl", sagte FDP-Chef Christian Lindner auf dem Sonderparteitag der Liberalen in Berlin.

Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP. Bildrechte: dpa

Die rund 520 Delegierten verabschiedeten einen Wahlaufruf, der zwei Vorbedingungen für einen Regierungseintritt festschreibt: ein Festhalten an der Schuldenbremse und eine Absage an Steuererhöhungen.



Lindner bekräftigte in seiner einstündigen Rede die Bereitschaft seiner Partei zum Mitregieren – als liberales Korrektiv einer künftigen Koalition, in welcher Konstellation auch immer. Ausdrücklich wies der Parteichef die Forderung der Union zurück, vor der Wahl eine Koalition mit SPD und Grünen auszuschließen. Lindner warnte gleichzeitig vor einer Politik, die auf Verbote und Verzicht setze, statt auf modernere Technologien.