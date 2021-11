Ein Festhalten an der Doppelspitze. Das halten alle Befragten für sinnvoll. Sie habe sich schließlich bewährt, sagt etwa der frisch gebackene Bundestagsabgeordnete und Chef der sächsischen Jusos, Fabian Funke. Und noch was: "Die Tatsache, dass wir an der Stelle Ministerinnenämter und Ministerämter oder dergleichen von Parteivorsitz trennen, das ist eine Sache, von der ich mir wünschen würde, dass wir sie als Partei in unserer neuen Rolle wahrscheinlich im Anführen der Regierung weiter beibehalten werden."