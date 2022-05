Über seinen Konkurrenten um den Parteivorsitz, den Europabgeordneten Martin Schirdewan, sagte Pellmann, er sei von dessen Kandidatur "eher überrascht" gewesen. Dieser mache "in Brüssel – auf europäischer Ebene – einen guten Job." Pellmann fügte hinzu: "Meine Stärke liegt in der Verankerung auf lokaler Ebene."



Er habe "das Ohr direkt bei den Menschen und an der Basis der Gesellschaft". Zudem habe er bundesweit mit Genossinnen und Genossen über seine Kandidaturabsicht gesprochen, ehe er sie den Medien gegenüber artikulierte. Das sei ein zentraler Aspekt seiner Arbeit: "Ich möchte klar und direkt kommunizieren. Sowohl in die Gesellschaft als auch in die Linke".