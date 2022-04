In Sachsen pendeln zwar inzwischen mehr Menschen zur Arbeit rein als raus – die immer noch hohe Zahl der Auspendler kann sich das Land aber wegen des Fachkräftemangels eigentlich überhaupt nicht leisten, weiß auch der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig: "Sachsen ist leider nach wie vor Schlusslicht bei der Tarifbindung, deshalb kann ich hier nur an die Sozialpartner appellieren, alles dafür zu tun, damit mehr Unternehmen und mehr Menschen in den Genuss von Tarifverträgen kommen. Denn das bietet den Menschen und Unternehmen auch die Sicherheit, dass sie ihre Fachkräfte hier halten, dass sie ein attraktives Angebot machen."

Der Mindestlohn sei hier schon mal ein guter Anfang, so Dulig. Mit Rückkehrerkampagnen wie der Mittelsachsens unter dem Slogan "Freizeit statt Stau" hofft man, andere Argumente als nur das Gehalt in den Vordergrund zu rücken. Auch die Arbeitsagenturen bieten einerseits Beratungsangebote, die rund um die Uhr für Interessierte erreichbar sind. Frank Vollgold von der Arbeitsagentur Sachsen: "Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Jobbörse und zwar eine Jobbörsen-App. Alle Stellen, die die Unternehmen in Sachsen den Arbeitsagenturen gemeldet haben, sind dort veröffentlicht. Also auch, wenn man mal abends in der Zweitwohnung in Stuttgart oder in München sitzt und Zeit hat, kann man dort vom Sofa aus schon mal schauen, ob es attraktive passende Jobangebote in der Heimat gibt."