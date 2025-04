Der Deutsche Landkreistag kann das nicht nachvollziehen. Die Erhöhung entlaste Menschen, die einen langen Weg auf sich nehmen würden, um zur Arbeit zu kommen. Der Landkreistag erklärte, der Staat besteuere nach Leistungsfähigkeit. Das bedeute, das beruflich bedingte Kosten von der Steuer abgesetzt werden können. Das betreffe die doppelte Haushaltsführung, das Arbeitszimmer und die Berufsbegleitung – und das betreffe auch die Wegstrecke zur Arbeitsstätte. So würde eine Steuergerechtigkeit hergestellt.

In ihrem Koalitionsvertrag haben sich CDU, CDU und SPD vieles vorgenommen. So wurde vereinbart, alle Pendler – egal, ob mit Auto, Bahn oder Fahrrad – steuerlich deutlich zu entlasten. Dazu soll die Pendlerpauschale ab Januar 2026 bereits vom ersten Kilometer an bei 38 Cent liegen. Aktuell liegt die Pauschale für die ersten 20 Kilometer Wegstrecke von der Wohnung zum Arbeitsplatz bei 30 Cent pro Kilometer.