Es könnte so einfach sein: Mit ein paar Klicks das neue Auto zulassen oder nach dem Umzug nicht noch beim Bürgeramt warten, sondern einfach am Smartphone ummelden. Eigentlich geht das schon seit 2010: Damals wurde der E-Personalausweis eingeführt. Damit kann man sich online rechtssicher ausweisen. Nur nutzt das bisher kaum jemand. Gerade einmal ein Viertel der Deutschen hat die Funktion aktiviert.

Es ist bisher einfach zu umständlich, sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Das beginne schon bei der Freischaltung: "Meistens haben sich die Leute – jedenfalls in der letzten Zeit – diese Nummer geben lassen, aber die Nutzung ist kompliziert. Sie müssen das angeben, Sie müssen das ja nicht machen. Dann brauchen Sie ein zusätzliches Lesegerät, mit dem iPhone können Sie das gar nicht machen, nur über den Computer", zählt Landsberg die bisherigen Probleme auf. "Das haben die wenigsten Menschen gemacht." Das Mobile sei das Entscheidende und deswegen sei es gut, wenn das jetzt aufs Smartphone komme.

Allerdings muss die Behörde den Online-Service dann auch anbieten. Das ist längst nicht immer und überall der Fall und regional sehr unterschiedlich. In Sachsen und Thüringen kann man zum Beispiel Bafög beantragen, in Sachsen-Anhalt aber noch nicht. Rudolf Schleyer von der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister sagt, "da ist mit Sicherheit noch ein großer Nachholbedarf. Sie müssen davon ausgehen, dass bis Ende 2022 nach dem Onlinezugangsgesetz alle Behördenleistungen online angeboten werden müssen. Das heißt also, hier haben die Behörden auch eine gesetzliche Verpflichtung, dies zu realisieren. Aber da ist noch ein weiter Weg hin."