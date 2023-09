Der Entlastungsbeitrag soll Angehörigen und zu Pflegenden zu Gute kommen. Doch in unserem Fall von Uwe Schumann wird auch die Versicherung "entlastet". Er arbeitet als freier Mitarbeiter für den MDR und hat sich bei der Redaktion Wirtschaft und Ratgeber gemeldet. "Ich betreue meinen an Demenz erkrankten Vater, der sich in der Zwischenzeit seit Juli 2021 in vollstationärer Pflege befindet. Zum Einzug in die Einrichtung war ihm Pflegegrad 3 zuerkannt. Mittlerweile ist er sogar im Pflegegrad 4 eingestuft", erklärt er.