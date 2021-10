Entscheidend für die Attraktivität des Pflegeberufs seien auch bessere Arbeitsbedingungen, so Vogler weiter. Es brauche eine verlässlich finanzierte Personalausstattung in Kliniken und Heimen, aber auch stabile Schichtpläne und Arbeitszeiten.

Auch der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen mahnt bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege an. "Wenn man sich anschaut, warum Menschen heute in der Altenpflege aber auch Krankenpflege nicht mehr arbeiten möchten, dann hat das weniger allein nur mit einer fairen Bezahlung zu tun, sondern es hat vor allem mit den massiv verschlechterten Arbeitsbedingungen zu tun", sagte er im ARD-Morgenmagazin.



Trotz aller Nachbesserungen der vergangenen Jahre habe sich die Arbeitsbelastung der Pflegenden und die Versorgungsqualität der Patientinnen und Patienten "massiv verschlechtert". Dahmen sprach die unbesetzten Stellen auf Intensivstationen an, die es unmöglich machten, alle Betten auch zu nutzen. Der Grünen-Politiker forderte eine "Mindestpersonalbemessung auf den Stationen, die der Tätigkeit angemessen ist".