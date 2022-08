Regional werden sich die Belastungen für die Kommunen unterschiedlich auswirken, wie Anfragen des MDR in den zehn größten Städten Mitteldeutschlands ergeben. So rechnet z.B. Erfurt nicht mit erheblich steigenden Kosten, da hier bereits vor den jetzt in Kraft tretenden Lohnerhöhungen in vielen Pflegeeinrichtungen Tarif gezahlt wurde.