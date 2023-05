"Selbst wenn jetzt das gemeinsame Entlastungsbudget für die Verhinderungs- und Kurzzeitpflege kommen soll, dürfen andere Minimalzusagen der Koalition dafür nicht geopfert werden", mahnte Brysch. Er apelliert an "die Vernunft der Abgeordneten", die Reform in der Form nicht zu beschließen.

"Das durchschnittliche Einkommen alter Menschen liegt aber nur bei 1.700 Euro. Wir haben mittlerweile also eine Situation, in der die Kosten das Einkommen übersteigen." Sein Verband fordere daher eine Pflegevollversicherung, die sämtliche Kosten im stationären Bereich übernehmen solle.

De facto könnten sich die Menschen vom Pflegegeld weniger leisten, so Bentele. Sie weist außerdem auf ein Paradoxon hin: Laut einer Hochrechnung des VDK haben sich inzwischen zwölf Milliarden Euro in der Pflegekasse angesammelt, die Pflegebedürftigen zustünden, aber nicht abgerufen würden. Hier müsse nachgebessert werden, so Bentele. Gleichzeitig klafft in der Pflegekasse ein Defizit von mehr als zwei Milliarden Euro.