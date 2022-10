Corona Besuche in Pflegeheimen sollen im Winter nicht eingeschränkt werden

Die Erklärung sieht auch ein flächendeckendes Impfangebot mit den neu zugelassenen, angepassten Impfstoffen vor. Zur Verringerung der Corona-Bürokratie sollen Meldungen an die Gesundheitsämter über die Impfquoten in den Heimen vereinfacht werden.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (Mitte) äußerte sich zusammen mit Gernot Kiefer (l.) vom Krankenkassenverband und Isabell Halletz (r.) vom Arbeitgeberverband Pflege zu Schutzmaßnahmen in Pflegeeinrichtungen. Bildrechte: dpa

Festgelegt wurde außerdem, dass Besuche nicht eingeschränkt werden und Schutzmaßnahmen nicht zur Isolation von Gruppen oder einzelnen Personen führen dürfen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach warb erneut für eine vierte Impfung und verteidigte die Maskenpflicht in Pflegeheimen, die seit Oktober in den Gemeinschaftsräumen gilt.



Lauterbach erklärte, wenn einer der alten Menschen infiziert sei, sei dies sehr gefährlich für die ganze Einrichtung. Solange noch nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner die vierte, an die jüngsten Virusvarianten angepasste Corona-Impfung hätten, seien FFP2-Masken ein guter Schutz. Unklar bleibt nach der Erklärung unterdessen, ob die Corona-Impfpflicht für das Personal Ende des Jahres auslaufen soll.



epd,KNA(fef)