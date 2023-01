Ausnahmen gibt es bei dem neuen Gesetz keine, alle Betroffenen profitieren also gleichermaßen davon. Für den Deutschen Pflegeelternverband ist das eine große Errungenschaft, erklärt Verbandsvorstand Peter Gräbe: "Um diese Entwicklung haben wir jahrelang in allen Institutionen und allen Bereichen in der Politik gekämpft und letztendlich nach dem Motto – steter Tropfen höhlt den Stein – haben wir jetzt auch was erreicht. Das ist für die Pflegekinder ganz wichtig. Das betrifft ja nicht nur die Pflegekinder, sondern es betrifft ja alle Kinder, die auch in den Institutionen sind, in Pflegeheimen und so weiter."